13 Şubat 2019, Çarşamba

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor Bursaspor maçına hazır

Çaykur Rizespor Bursaspor maçına hazır
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2019

Son 4 maçında 10 puan toplayan , Bursa’da da iddialı. Faslı stoper Abarhoun, “Kazanmak için gidecegiz. Tek hedefimiz üç puan” diye gözdagı verdi.

Süper Lig'de ikinci yarının flas takımı olan Ç.Rizespor'da yeni transferlerden Faslı stoper Mohamed Abarhoun, bu hafta karsılasacakları güçlü rakipleri 'a gözdagı verdi. Takım olarak iyi bir durumda olduklarının altını çizen 29 yasındaki tecrübeli futbolcu, "Bursa'ya da kazanmak için gidecegiz. Tek hedefimiz üç puan. Taraftarlarımız içerde dısarda bize çok yardımcı oldular. Moral olarak da çok iyi seviyedeyiz" dedi. Abarhoun Rize'yi de çok sevdigini belirterek, "Sakin bir sehir. Ailem için bu çok önemli bir unsurdu. Burayı tercih etmemdeki faktörlerden birisiydi. En çok bunu sevdim" yorumunu yaptı.

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