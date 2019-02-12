13 Şubat 2019, Çarşamba
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Rizespor telafiyi Bursa’da yapacak
Giriş Tarihi: 11.02.2019
Antalyaspor karşısında evinde galibiyeti kaçıran ve 1 puana razı olan Ç.Rizespor, Bursaspor deplasmanında bu kaybı telafi etmek istiyor.
Teknik Direktör Okan Buruk, "Kazanmak için her şeyi yaptık. Ancak bazen istesen de yapamıyorsun. Her maçı kazanamayız. Kendi evimizde taraftarımızı üzmek istemezdik ama berabere kalıp puan almamızda başarıdır. Antalya maçının telafisini Bursaspor'la yapacağız" dedi.
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