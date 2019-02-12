13 Şubat 2019, Çarşamba

ÇAYKUR RİZESPOR

Rizespor telafiyi Bursa’da yapacak

Rizespor telafiyi Bursa’da yapacak
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2019

karşısında evinde galibiyeti kaçıran ve 1 puana razı olan Ç.Rizespor, deplasmanında bu kaybı telafi etmek istiyor.

, "Kazanmak için her şeyi yaptık. Ancak bazen istesen de yapamıyorsun. Her maçı kazanamayız. Kendi evimizde taraftarımızı üzmek istemezdik ama berabere kalıp puan almamızda başarıdır. maçının telafisini 'la yapacağız" dedi.
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