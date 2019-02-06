06 Şubat 2019, Çarşamba

ÇAYKUR RİZESPOR

Süperman Melnjak Rize'yi 53'le uçuruyor

Süperman Melnjak Rizeyi 53le uçuruyor
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2019

‘Süperman’ lakaplı Hırvat sol bek, 53 numaranın uğurlu geldiğini, hem gol atıp hem de 3’te 3 yaptıklarını söyledi

Rizespor'un yeni transferi Dario , 'de çok mutlu. 'Süperman' lakaplı Hırvat sol bek, Rize'nin plakası "53"ün kendisine uğur getirdiğini söyledi. olduğunda 53'ün önemini bildiğini vurgulayan Melnjak, "53 bana uğur getirdi. Gol attım, oynadığım maçlarda 2 galibiyet aldık" dedi.

LAKABIMI SEVİYORUM

Slovenya'da Domzale'de oynadığı dönemde hızı nedeniyle taraftarların kendisine "Süperman" lakabını taktığını anlatan 26 yaşındaki Melnjak, "Lakabım benim de hoşuma gidiyor. Domzale'de işler çok iyi gitmişti. Rize'yi olabildiğince yukarı taşıyarak lakabımın hakkını vermeliyim" diye camiaya umut verdi.

Rizespor'da ilk çıktığı maçta Akhisar ağlarını havalandıran Melnjak, Domzale'de ise oynadığı 25 maçta 6 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
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