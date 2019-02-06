Süperman Melnjak Rizeyi 53le uçuruyor

06 Şubat 2019, Çarşamba
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LAKABIMI SEVİYORUM
Slovenya'da Domzale'de oynadığı dönemde hızı nedeniyle taraftarların kendisine "Süperman" lakabını taktığını anlatan 26 yaşındaki Melnjak, "Lakabım benim de hoşuma gidiyor. Domzale'de işler çok iyi gitmişti. Rize'yi olabildiğince yukarı taşıyarak lakabımın hakkını vermeliyim" diye camiaya umut verdi.
Rizespor'da ilk çıktığı maçta Akhisar ağlarını havalandıran Melnjak, Domzale'de ise oynadığı 25 maçta 6 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
Süperman Melnjak Rize'yi 53'le uçuruyor
Giriş Tarihi: 05.02.2019
‘Süperman’ lakaplı Hırvat sol bek, 53 numaranın uğurlu geldiğini, hem gol atıp hem de 3’te 3 yaptıklarını söyledi
Rizespor'un yeni transferi Dario Melnjak, Karadeniz'de çok mutlu. 'Süperman' lakaplı Hırvat sol bek, Rize'nin plakası "53"ün kendisine uğur getirdiğini söyledi. Transfer olduğunda 53'ün önemini bildiğini vurgulayan Melnjak, "53 bana uğur getirdi. Gol attım, oynadığım maçlarda 2 galibiyet aldık" dedi.
LAKABIMI SEVİYORUM
Slovenya'da Domzale'de oynadığı dönemde hızı nedeniyle taraftarların kendisine "Süperman" lakabını taktığını anlatan 26 yaşındaki Melnjak, "Lakabım benim de hoşuma gidiyor. Domzale'de işler çok iyi gitmişti. Rize'yi olabildiğince yukarı taşıyarak lakabımın hakkını vermeliyim" diye camiaya umut verdi.
Rizespor'da ilk çıktığı maçta Akhisar ağlarını havalandıran Melnjak, Domzale'de ise oynadığı 25 maçta 6 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
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