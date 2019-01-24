24 Ocak 2019, Perşembe

ÇAYKUR RİZESPOR

Aatif 4,5 ay sonra sahaya çıktı

Aatif 4,5 ay sonra sahaya çıktı
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 24.01.2019

'un yeni transferi Aatif Chahechoue, maçı ile birlikte 4,5 ay sonra Spor Toto 'de sahalara geri döndü.

Sezona 'de başlayan Faslı futbolcu, ligin 7'nci haftasında 'a karşı oynanan maçın ardından kadro dışı bırakılmıştı. Aatif'ın yeniden yeşil sahalar dönmesi temsilcisi sayesinde gerçekleşti. Devre arasında Çaykur Rizespor'a olan 32 yaşındaki futbolcu, maçının 78'nci dakikasında Aminu Umar'ın yerine oyuna dahil oldu ve 4,5 ay sonra 'de bir müsabakada görev aldı.
2012-2013 sezonunda 'a transfer olan olan Faslı futbolcu, 2013-2014 sezonunda ligde attığı 17 gol ile gol kralı olmuştu. 2016-2017 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Aatif, sarı-lacivertli forma ile toplamda 70 maça çıktı, 14 kez de gol sevinci yaşadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ
Çaykur Rizesporda 37 maçlık seri sona erdi Çaykur Rizespor'da 37 maçlık seri sona erdi
Çaykur Rizesporda transfer Çaykur Rizespor'da transfer
Çaykur Rizesporda transfer Çaykur Rizespor'da transfer
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör