23 Ocak 2019, Çarşamba

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizesporlu Muriç: "Lige yeniden başlamak istiyoruz"

ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 23.01.2019

’un forvet oyuncusu , hafta sonu karşılaşacakları Akhisarspor maçını kazanarak lige yeniden başlayacaklarını söyledi.

'in 19'uncu haftasında sahasında Akhisarspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdüren , Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde A2 takımıyla antrenman maçı oynadı.

MURIC: "LİGE YENİDAN BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yeşil-mavili takımın forvet oyuncusu , "Bu ligde sadece bir gol yeterli olmuyor, bunu fark ettik. Biraz onun sıkıntısını yaşıyoruz ama bunu ilerleyen haftalarda çözeceğiz. Hafta sonu, bizim için 6 puanlık karşılaşma olan Akhisarspor maçını kazanarak lige yeniden başlayacağız" dedi.

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