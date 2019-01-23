Çaykur Rizesporlu Muriç: "Lige yeniden başlamak istiyoruz"

Çaykur Rizespor’un forvet oyuncusu Vedat Muriç, hafta sonu karşılaşacakları Akhisarspor maçını kazanarak lige yeniden başlayacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Akhisarspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde A2 takımıyla antrenman maçı oynadı.



MURIC: "LİGE YENİDAN BAŞLAMAK İSTİYORUZ"



Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yeşil-mavili takımın forvet oyuncusu Vedat Muriç, "Bu ligde sadece bir gol yeterli olmuyor, bunu fark ettik. Biraz onun sıkıntısını yaşıyoruz ama bunu ilerleyen haftalarda çözeceğiz. Hafta sonu, bizim için 6 puanlık karşılaşma olan Akhisarspor maçını kazanarak lige yeniden başlayacağız" dedi.