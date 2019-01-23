Çaykur Rizesporda transfer

23 Ocak 2019, Çarşamba
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Çaykur Rizespor'da transfer
Giriş Tarihi: 23.01.2019
Çaykur Rizespor, Mısır ekibi Pyramids'de forma giyen Nijeryalı Okechukwu Godson Azubuike ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığını duyurdu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike ile sezon sonuna kadar kiralık olarak prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Yeni transferin sağlık kontrolünden geçtiği ve bu akşam Rize'ye geleceği aktarılırken, en geç cuma günü resmi sözleşmenin imzalanacağı vurgulandı.
Azubuike, daha önce Türkiye'de 3 sezon Evkur Yeni Malatyaspor forması giymişti.
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