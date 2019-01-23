23 Ocak 2019, Çarşamba

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da transfer

Çaykur Rizesporda transfer
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 23.01.2019

, ekibi Pyramids'de forma giyen Nijeryalı Okechukwu Godson Azubuike ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike ile sezon sonuna kadar kiralık olarak prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Yeni transferin sağlık kontrolünden geçtiği ve bu akşam Rize'ye geleceği aktarılırken, en geç cuma günü resmi sözleşmenin imzalanacağı vurgulandı.

Azubuike, daha önce 'de 3 sezon Evkur forması giymişti.



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