Chidozie Awaziem Çaykur Rizesporda

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Chidozie Awaziem Çaykur Rizespor'da
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019
Çaykur Rizespor, Portekiz ekibi Porto’da forma giyen defans oyuncusu Chidozie Collins Awaziem ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Çaykur Rizespor, Portekiz Primeira Liga takımı Porto'da forma giyen Nijeryalı defans oyuncusu Chidozie Collins Awaziem'i sezon sonuna kadar kiraladı. Yeni transfer Awaziem, sağlık kontrolünden geçerek yeni takımına katıldı.
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