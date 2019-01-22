22 Ocak 2019, Salı

ÇAYKUR RİZESPOR

Chidozie Awaziem Çaykur Rizespor'da

Chidozie Awaziem Çaykur Rizesporda
ÇAYKUR RİZESPOR
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

, Portekiz ekibi Porto’da forma giyen defans oyuncusu ile sezon sonuna kadar anlaştı.

, Portekiz Primeira Liga takımı Porto'da forma giyen Nijeryalı defans oyuncusu 'i sezon sonuna kadar kiraladı. Yeni transfer Awaziem, sağlık kontrolünden geçerek yeni takımına katıldı.

Çaykur Rizespor'da transferler devam ediyor

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