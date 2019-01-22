22 Ocak 2019, Salı

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da transferler devam ediyor

Çaykur Rizesporda transferler devam ediyor
ÇAYKUR RİZESPOR
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

'in ikinci yarısına galibiyetiyle başlayan 'da çalışmaları devam ediyor.

Ara döneminde Abarhoun, Aatif, Awaziem, Moroziuk ve Nakoulma'yı katan yeşil-mavili ekip altıncı transferini bitirmek üzere. Rizespor, Slovenya'nın Domzale kulübünde forma giyen 26 yaşındaki Hırvat solbek Dario Melnjak ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Oyuncunun kulübüyle ise görüşmeler sürüyor. Melnjak'ın önümüzdeki günler 'ye gelerek ile 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Öte yandan dün kazanılan maçının ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör , "Her gelen oyuncu takımı daha güçlü yapıyor. Transfer konusunda çalışmalarımız devam ediyor. 2-3 oyuncuyu daha kadromuza katmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta transferlere bakacağız" demişti.

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