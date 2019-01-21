21 Ocak 2019, Pazartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Rize’de yeniler sahaya çıkıyor

Rize’de yeniler sahaya çıkıyor
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 20.01.2019

Ligde 2. yarıda var olma savaşı verecek, sonuncu sıradaki , ilk yarının flaş ekibi 'ya konuk oluyor.

Aatif, Aberhoune, Moroziuk ve Nakoulma transferleriyle kadrosuna güç katan ekibi, Paşa karşısında puan hedefliyor. Yeşil-mavililerde sakatlığı bulunan Musa Çağıran ile lisansı çıkmayan Aberhoune forma giyemeyecek. Yenilerden ise sadece Nakoulma'nın ilk 11'de oynaması bekleniyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ
Çaykur Rizesporda Aatif Chahechouhe tanıtıldı Çaykur Rizespor'da Aatif Chahechouhe tanıtıldı
Mohamed Abarhoun Rizesporda Mohamed Abarhoun Rizespor'da
Aberhoune yola çıktı Aberhoune yola çıktı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör