21 Ocak 2019, Pazartesi
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Rize’de yeniler sahaya çıkıyor
Giriş Tarihi: 20.01.2019
Ligde 2. yarıda var olma savaşı verecek, sonuncu sıradaki Çaykur Rizespor, ilk yarının flaş ekibi Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
Aatif, Aberhoune, Moroziuk ve Nakoulma transferleriyle kadrosuna güç katan Karadeniz ekibi, Paşa karşısında puan hedefliyor. Yeşil-mavililerde sakatlığı bulunan Musa Çağıran ile lisansı çıkmayan Aberhoune forma giyemeyecek. Yenilerden ise sadece Nakoulma'nın ilk 11'de oynaması bekleniyor.
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