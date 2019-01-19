Aberhoune yola çıktı

Rizespor’un anlaştığı Portekiz’de Moreirense’de oynayan Faslı stoper, Rize’ye hareket etti

Süper Lig'de ilk yarıyı sonuncu sırada tamamlayan ve ikinci devrede var olma savaşı verecek Çaykur Rizespor'da Okan Buruk'un stoper isteği yerine getirildi. Yeşil-mavililer, Portekiz'de Moreirense'de oynayan Mohamed Aberhoune için girişimlere başladı ve bu transferde mutlu sona ulaştı. Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Aatif ile anlaştıkları esnada Aberhoune'le de el sıkıştıklarını açıklamıştı. Yeşil-mavili camiayı heyecanlandıran haber 29 yaşındaki Faslı savunmacıdan geldi. Tecrübeli futbolcu, sosyal medyada instagram hesabından bavullarıyla birlikte havaalanındaki fotoğrafını paylaştı. 1.87 boyundaki Aberhoune, bu sezon 16 maçta oynarken, 7 kez de Fas Milli Takımı için ter döktü