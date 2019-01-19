19 Ocak 2019, Cumartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Aberhoune yola çıktı

Aberhoune yola çıktı
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 18.01.2019

Rizespor’un anlaştığı ’de ’de oynayan Faslı stoper, Rize’ye hareket etti

'de ilk yarıyı sonuncu sırada tamamlayan ve ikinci devrede var olma savaşı verecek 'da 'un stoper isteği yerine getirildi. Yeşil-mavililer, 'de 'de oynayan Mohamed Aberhoune için girişimlere başladı ve bu transferde mutlu sona ulaştı. Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Aatif ile anlaştıkları esnada Aberhoune'le de el sıkıştıklarını açıklamıştı. Yeşil-mavili camiayı heyecanlandıran haber 29 yaşındaki Faslı savunmacıdan geldi. Tecrübeli futbolcu, sosyal medyada instagram hesabından bavullarıyla birlikte havaalanındaki fotoğrafını paylaştı. 1.87 boyundaki Aberhoune, bu sezon 16 maçta oynarken, 7 kez de Fas için ter döktü

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ
Rize Aatıfı beklıyor Rize Aatıf'ı beklıyor
Çaykur Rizesporda yeni transferler tanıtıldı Çaykur Rizespor'da yeni transferler tanıtıldı
Okan Buruk: Aatıf ile ilgili bugün gelişme bekliyoruz Okan Buruk: "Aatıf ile ilgili bugün gelişme bekliyoruz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör