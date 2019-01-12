12 Ocak 2019, Cumartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı

Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2019

ekiplerinden 'da futbolcu 'nın sözleşmesi feshedildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, " ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir." denildi.

Açıklamada, 'a hizmetlerinden dolayı 34 yaşındaki oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de başarı dileğinde bulunuldu.



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