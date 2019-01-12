12 Ocak 2019, Cumartesi
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Çaykur Rizespor'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı
Giriş Tarihi: 12.01.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da futbolcu Ali Çamdalı'nın sözleşmesi feshedildi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Ali Çamdalı ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir." denildi.
Açıklamada, Çaykur Rizespor'a hizmetlerinden dolayı 34 yaşındaki oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de başarı dileğinde bulunuldu.
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