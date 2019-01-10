10 Ocak 2019, Perşembe
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Okan Buruk 6 oyuncu istiyor
Giriş Tarihi: 09.01.2019
Fenerbahçe’den Aatıf’la el sıkışan Rize’de, Okan Buruk, “En az altı futbolcu üzerinde duruyoruz. Bu 7 ya da 8’e de çıkabilir” dedi
İkinci yarıda var olma savaşı verecek Rizespor'da Teknik Direktör Okan Buruk, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Buruk, "En az 6 oyuncu üzerinde duruyoruz. Yabancılarda da 5 isimle yolları ayıracağız, Türkler'den de ayrılan olacak. 6 diyoruz ama bu 7 ya da 8'e çıkabilir. Burada bizle beraber olan 3 yabancı oyuncumuz daha var menajerleriyle konuştuk. Ligimizi bilen oyuncularla yaptığımız görüşmeler var. Yurt dışından çok uzun aralar vermemiş liglerden oyuncular bakıyoruz. Hazır oyuncular üzerinde duruyoruz" diye konuştu.
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