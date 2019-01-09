09 Ocak 2019, Çarşamba

ÇAYKUR RİZESPOR

Aatif Rize yolunda

Aatif Rize yolunda
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2019

ekibi, ’nin 32 yaşındaki Faslı sol kanadı ile anlaştı. Başkanların, resmiyete dökmek için buluşması bekleniyor

, ara transferde atağa kalktı. Mavi-yeşilli yönetim, F.Bahçe forması giyen 'yu bitirme noktasına getirdi. 32 yaşındaki Faslı sol kanatla anlaşma sağlayan ekip, sarı-lacivertlilerle masaya oturmaya hazırlanıyor. Ç. Rize Başkanı Hasan Kartal ve F.Bahçe Başkanı 'un transfere son noktayı koymak için bir araya geleceği bildirildi. Sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakılan Aatif, geçtiğimiz günlerde affedilmişti. 2016'dan beri F.Bahçe'de oynayan tecrübeli oyuncu, 70 maçta 14 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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