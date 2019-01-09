Aatif Rize yolunda
Karadeniz ekibi, Fenerbahçe’nin 32 yaşındaki Faslı sol kanadı ile anlaştı. Başkanların, resmiyete dökmek için buluşması bekleniyor
Çaykur Rizespor, ara transferde atağa kalktı. Mavi-yeşilli yönetim, F.Bahçe forması giyen Aatif Chahechouhe'yu bitirme noktasına getirdi. 32 yaşındaki Faslı sol kanatla anlaşma sağlayan Karadeniz ekip, sarı-lacivertlilerle masaya oturmaya hazırlanıyor. Ç. Rize Başkanı Hasan Kartal ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un transfere son noktayı koymak için bir araya geleceği bildirildi. Sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakılan Aatif, geçtiğimiz günlerde affedilmişti. 2016'dan beri F.Bahçe'de oynayan tecrübeli oyuncu, 70 maçta 14 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
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