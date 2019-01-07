07 Ocak 2019, Pazartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da Robin Yalçın'la yollar ayrıldı

Çaykur Rizesporda Robin Yalçınla yollar ayrıldı
ÇAYKUR RİZESPOR
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

ekiplerinden 'da 'ın sözleşmesi feshedildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, " ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir." denildi.

Çaykur Rizaspor'a hizmetlerinden dolayı oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de başarı dileğinde bulunuldu.

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