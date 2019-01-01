01 Ocak 2019, Salı

ÇAYKUR RİZESPOR

Welliton’da kazanan Rize

Welliton’da kazanan Rize
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 31.12.2018

Atmaca, Brezilyalı golcünün transferinde ’la girdiği yarışta mutlu sona yakın

çalışmalarını sürdüren , Welliton'u bitirmek üzere... ekibinin, geçtiğimiz günlerde 'la prensip anlaşmasına varan 32 yaşındaki Brezilyalı forvet için kulübü Sharjah ile pazarlık masasında olduğu öğrenildi. Mavi- yeşilli yöneticilerin, Birleşik Arap Emirlikleri ekibini ödeme planı konusunda ikna etmeye çok yakın olduğu bildirildi. Daha önce Erzurum'la anlaşan fakat peşinat yatmayınca başka kulüplerle görüşmeye başlayan Welliton'un da Rize'nin teklifine sıcak baktığı ifade edildi. Ülkemizde ve formaları da giyen tecrübeli oyuncu, 2017 yılında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Sharjah'ın yolunu tutmuştu.

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