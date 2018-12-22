23 Aralık 2018, Pazar

ÇAYKUR RİZESPOR

Hasan Kartal: "Taraftarımızdan tek isteğimiz takımına sahip çıksın"

Taraftarımızdan tek isteğimiz takımına sahip çıksın
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 22.12.2018

Spor Toto 'de yarın deplasmanda ile karşılaşacak 'da kulüp başkanı Hasan Kartal, "Trabzonspor maçında tek isteğimiz üç puan ve taraftarımızın bilinçli bir şekilde yanımızda olması." dedi.

Kartal, yaptığı açıklamada, 'in ilk yarısında beklentilerin çok uzağında kaldıklarını belirtti.

Sezon boyunca birçok maçta galibiyete yaklaştıklarını ama bunu koruyamadıklarını ifade eden Kartal, "Öne geçtiğimiz birçok maçta üç puanı avucumuzun içinden kaçırdık. İlk yarıda beklenen çıkışı bir türlü yakalayamadık ve ligde geride kaldık. Elbette bu dönemdeki hataların farkındayız. Önümüzde verilecek arayı en iyi şekilde değerlendirip ikinci yarıda çok farklı bir Rizespor izlettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Ligin ilk yarısının son maçını deplasmanında oynayacaklarını hatırlatan Kartal, "Biz, acil ihtiyacımız olan üç puana odaklanmalıyız. Saha içerisinde kalarak hak edenin kazandığı bir maç olmasını istiyoruz. Trabzonspor maçında tek isteğimiz üç puan ve taraftarımızın bilinçli bir şekilde yanımızda olması." ifadelerini kullandı.

Zor günler geçirmelerine rağmen takımı yalnız bırakmayan taraftara da teşekkür eden Hasan Kartal, şöyle devam etti:

"Bu sezon taraftarımızı mutlu edemedik. İnşallah Trabzonspor maçında yüzlerini güldürürüz. Taraftarımızdan isteğimiz takımına sahip çıksın. Maça gelecek taraftarlarımız doksan dakika takımlarına destek olsun. Onların desteklerine saha içerisindeki mücadelemiz ile en iyi şekilde cevap vermeye çalışacağız. İnşallah, devre arasında yapacağımız takviyeler ile de ikinci yarı beklentileri karşılayan, yarışan, rekabet gücü yüksek bir ekip oluşturacağız."

Başkan Kartal, Trabzonspor ile arasında geçmişte yaşanan sıkıntıyı hatırlatmak istemediğini, futbol takımlarının mücadelesini saha içerisinde vermesi gerektiğine inandığını sözlerine ekledi.



Kaynak: AA
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