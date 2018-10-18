    18 Ekim 2018, Perşembe

    ÇAYKUR RİZESPOR

    Okan Buruk: "Konyaspor maçı bizim için final gibi"

    Konyaspor maçı bizim için final gibi
    ÇAYKUR RİZESPOR
    Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü , futbolcuların çalışma temposundan memnun olduğunu belirterek " müsabakası bizim için bir final maçı gibidir." dedi.

    Tesisleri'nde yapılan basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Milli arada uzun bir süre çalışma fırsatı bulduklarını belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu araya son maçı beraberliği ile girdik. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra gol bulduk, sonra biz eksik kaldık. Sonuç olarak maçı berabere bitirdik. En büyük sıkıntımız ise bu maçta hem sakatlık ve cezalar olması. Bu önümüzdeki maçı için bize dezavantaj olacak. Konya maçı kendi sahamızda oynayacağımız bir maç olacak. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. a giden arkadaşlar oldu. Bu arada hazırlık maçı oynadık ve diğer arkadaşlarımızı görmek adına faydalı oldu. Hazırlık maçında da kazanarak yola devam etmek istedik ve kazandık" dedi.

    "OYUNCULARIMIZIN TEMPOSUNDAN MEMNUNUZ"
    Takımının bu haftaki Konya maçına en iyi şekilde hazırlandığını ifade eden Buruk, "Maça en iyi şekilde hazırlanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Milli takıma giden arkadaşlar geri geldi, onların katılımıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hazırlıklarımızda ki heyecanı hafta sonu oynanacak maça taşımak istiyoruz. müsabakası bir final maçı gibi. Her maç olduğu gibi bundan sonraki maçlar da bizim için final maçı olacak. Yoğun ve istekli şekilde bu maça da hazırlanmak istiyoruz. Oyuncularımızın çalışma temposundan memnunuz. Çok hızlı, çok konsantre bu maça çıkıp kazanmak istiyoruz. Taraftarın bizim yanımızda olması çok önemli. Bütün Rize halkını maça bekliyorum. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. İlk devre için 9 maç kaldı, zor olan maçlardan puan alabiliyorsunuz, kolay takım dediğinizden alamıyorsunuz. 20'li puanları yakalamak istiyoruz. İkinci yarı bizim için çok daha iyi geçmesini istiyorsak bu puanları yakalamalıyız" diye konuştu.



    Kaynak: DHA
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