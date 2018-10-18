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Konya eli boş dönecek
Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018
Çaykur Rizespor'un tecrübeli sol beki Mehmet Uslu, Konya'yı eli boş göndereceklerini iddia etti. 4 yıl Konya'da oynadığını hatırlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Artık Rizespor için mücadele ediyorum ve burada da güzel şeyler yaşadım. Benim için duygusal bir maç olabilir ama şu andaki en büyük hedefimiz, Konyaspor'u eli boş göndermek. Okan Buruk yönetiminde yükselen bir grafiğimiz var. Konyaspor'u yenerek, yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz" dedi.
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