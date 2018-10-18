    18 Ekim 2018, Perşembe

    ÇAYKUR RİZESPOR

    Konya eli boş dönecek

    Konya eli boş dönecek
    ÇAYKUR RİZESPOR
    Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    'un tecrübeli sol beki Mehmet Uslu, 'yı eli boş göndereceklerini iddia etti. 4 yıl Konya'da oynadığını hatırlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Artık Rizespor için mücadele ediyorum ve burada da güzel şeyler yaşadım. Benim için duygusal bir maç olabilir ama şu andaki en büyük hedefimiz, 'u eli boş göndermek. yönetiminde yükselen bir grafiğimiz var. Konyaspor'u yenerek, yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

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