Çaykur Rizespor ses getirecek
“Devre arası her takım gibi biz de takviye yapacağız. Kimse merak etmesin, Rizespor ortaya koyacağı mücadele gücü yüksek futbol ile çok ses getirecektir
Teknik Direktörlüğe Okan Buruk'u getirdikten sonra çıkışa geçen Ç.Rize'de Başkan Hasan Kartal, takıma çok güvendiklerinin altını çizdi. Kartal, "Takıma güveniyoruz. Sakat ve cezalımız fazla ama kadroda şans bekleyen çok yetenekli oyuncularımız var" dedi. Buruk'un bu işin üstesinden geleceğine inandıklarını belirten Başkan Kartal, "Devre arası biz de takviye yapacağız. Kimse merak etmesin, Rizespor bu ligde ortaya koyacağı mücadele gücü yüksek futbol ile çok ses getirecektir" diye iddialı konuştu
HATALAR İÇİN SEFERBERLİK
Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk da evlerindeki Konyaspor maçı öncesinde sıkı bir şekilde çalıştıklarını belirterek, özellikle bireysel hatalar üzerinde durduklarını vurguladı. Buruk, "Bireysel hatalar üzerine çalışmalar yapacağız. Antrenmanda ne yaparsanız yapın sahada topun nereden geleceğini, hangi şiddetle geleceğini bilemiyorsunuz. Maç içerisinde değişken pozisyonlar oluyor. Biz çok daha fazla çalışarak ve dikkatli olarak bu hataları en aza indirgemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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