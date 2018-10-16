    16 Ekim 2018, Salı

    ÇAYKUR RİZESPOR

    Çaykur Rizespor ses getirecek

    Çaykur Rizespor ses getirecek
    ÇAYKUR RİZESPOR
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018

    arası her takım gibi biz de takviye yapacağız. Kimse merak etmesin, Rizespor ortaya koyacağı mücadele gücü yüksek ile çok ses getirecektir

    Teknik Direktörlüğe 'u getirdikten sonra çıkışa geçen Ç.Rize'de Başkan Hasan , takıma çok güvendiklerinin altını çizdi. Kartal, "Takıma güveniyoruz. Sakat ve cezalımız fazla ama kadroda şans bekleyen çok yetenekli oyuncularımız var" dedi. Buruk'un bu işin üstesinden geleceğine inandıklarını belirten Başkan Kartal, " arası biz de takviye yapacağız. Kimse merak etmesin, Rizespor bu ligde ortaya koyacağı mücadele gücü yüksek ile çok ses getirecektir" diye iddialı konuştu

    HATALAR İÇİN SEFERBERLİK

    Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk da evlerindeki maçı öncesinde sıkı bir şekilde çalıştıklarını belirterek, özellikle bireysel hatalar üzerinde durduklarını vurguladı. Buruk, "Bireysel hatalar üzerine çalışmalar yapacağız. Antrenmanda ne yaparsanız yapın sahada topun nereden geleceğini, hangi şiddetle geleceğini bilemiyorsunuz. Maç içerisinde değişken pozisyonlar oluyor. Biz çok daha fazla çalışarak ve dikkatli olarak bu hataları en aza indirgemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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