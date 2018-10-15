Okan Buruk: Bireysel hatalar üzerine çalışmalar yapacağız
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, takım olarak yaşadıkları puan kayıplarının bireysel hatalardan kaynaklandığı belirtti. Buruk, "Bireysel hatalar üzerine çalışmalar yapacağız ancak futbol pozisyonlar oyunudur, önceden önlem almak bu nedenle zordur" dedi.
Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Milli takımda yer alan ve sakatlığı bulunan futbolcuların katılmadığı antreman öncesi teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"MAÇ İÇERİSİNDE DEĞİŞKEN POZİSYONLAR OLUYOR"
Takım olarak bireysel hatalar ile puan kayıpları yaşadıklarını aktaran Buruk, "Bireysel hatalar üzerine çalışmalar yapacağız. Futbol pozisyonlar oyunudur, önceden önlem almak bu nedenle zordur. Antremanda ne yaparsanız yapın sahada topun nereden geleceğini, hangi şiddetle geleceğini bilemiyorsunuz. Maç içerisinde değişken pozisyonlar oluyor. Biz çok daha fazla çalışarak ve dikkatli olarak bu hataları azaltmaya çalışacağız" diye konuştu.
"OYUNU BIRAKMADIK"
Ligde son oynadıkları Kayserispor maçı ile ilgili de konuşan Buruk, "Kayserispor maçı bizim açımızdan çok rahat geçiyordu. Bir kişi fazlaydık ve öne geçmiştik. Topun kontrolü bizde ve rakibimiz geriye çekilmişti. Basit bir top kontrolünde yapılan hata ile Samudio şansız bir şekilde oyundan atıldı. Maç genelinde rakibimize fazla pozisyonda vermedik. Penaltıdan ve yan toptan goller yedik. Sevindirici olan nokta ise oyunu bırakmadık ve beraberliği yakaladık. Geriye düştüğümüz an da rakip kalede baskı kurduk ve puan kazandık. İyi yanları bakınca bunları görebiliriz" ifadelerini kullandı.
VAR SİSTEMİNE DESTEK
Buruk, daha önceden de belirtiği gibi Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine güvendiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Son oynadığımız Kayserispor maçına baktığımız zaman hakemin birçok pozisyonu yakalayamadığını gördük. O konularda VAR devreye girdi ve kırmızı kartları yakaladı. Ben doğru yorumlama yapıldığı takdirde VAR sistemini her zaman dediğim gibi destekliyorum. Genel olarak bu sistemin adil olduğunu düşünüyorum"
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