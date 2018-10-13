13 Ekim 2018, Cumartesi
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Çaykur Rizesporlu Musa Çağıran ameliyat edildi
Giriş Tarihi: 13.10.2018
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Musa Çağıran, İstanbul'da operasyon geçirdi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Musa Çağıran'ın, sağ dizindeki artroskopik menisküs yırtığı nedeniyle Acıbadem Kozyatağı Hastanesinde ameliyat edildiği belirtildi.
Açıklamada, ameliyatı başarılı geçen futbolcunun kısa sürede sahalara dönebileceği kaydedildi.
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