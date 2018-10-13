    13 Ekim 2018, Cumartesi

    ÇAYKUR RİZESPOR

    Çaykur Rizesporlu Musa Çağıran ameliyat edildi

    Ç. Rizesporlu Musa Çağıran ameliyat edildi
    ÇAYKUR RİZESPOR
    Giriş Tarihi: 13.10.2018

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu , İstanbul'da operasyon geçirdi.

    Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 'ın, sağ dizindeki artroskopik menisküs yırtığı nedeniyle Acıbadem Kozyatağı Hastanesinde ameliyat edildiği belirtildi.

    Açıklamada, ameliyatı başarılı geçen futbolcunun kısa sürede sahalara dönebileceği kaydedildi.

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