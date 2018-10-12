Okan Buruk: Zorlu bir maratona giriyoruz

​Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçı ile birlikte kendilerini zorlu bir fikstürün beklediğini ve ilk yarının sonuna kadar toplayabilecekleri maksimum puanı almaya çalışacaklarını söyledi.

Çaykur Rizespor, milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan idmana milli takımlarda yer alan ve sakatlıkları bulunan futbolcular katılmadı.

"ÖNÜMÜZDE ZORLU BİR MARATON VAR"

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk, milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini ifade ederek, "Konyaspor maçı ile birlikte çok zorlu bir maratona giriyoruz. Bu maçın ardından Beşiktaş ve Göztepe deplasmanlarına gideceğiz. Önümüzde zorlu bir maraton var. Son Kayserispor maçı bizim açımızdan istediğimiz gibi gitmedi. Oyun içerisinde değerlendirilince 1 puan kötü olarak düşünülmeyebilir ancak 3 puan da alabilirdik. Puan kaybının yanında hem sakatlanan hem de cezalı duruma düşen oyuncularımız oldu" dedi.

"MİLLİ TAKIM ARASININ BİZE İYİ GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Göreve başladıklarından bu yana takımla ilk defa bu kadar uzun bir arada olduklarını söyleyen Buruk, "Milli takım arasının bize iyi geleceğini düşünüyoruz. Takımın fiziksel anlamdaki eksikliklerini tamamlamaya çalışacağız. Bunun yanında bir hazırlık maçı yapacağız. Bu hazırlık maçında oynamayan oyuncularımızın son durumunu göreceğiz. Bunun yanında oyuncularımızı yeni mevkilerde deneme şansımızı olacak" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ EN AZ 20'Lİ PUANLARI YAKALAMAK"

İlk yarının sonuna kadar önlerinde oynanacak olan maçlar hakkında Buruk şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk yarının sonuna kadar ne kadar puan toplayabileceğimizi şu anda hesaplamak çok zor. Bazen kolay gözüken bir fikstürden daha az, zor gözüken fikstürden daha fazla puanlarla çıkabiliyorsunuz. Ligin başında Rizespor'un fikstürüne baktığımızda birbirine daha denk takımlarla oynadığını görüyoruz. Bu fikstürde alabileceğinden az puanla kapattı. Şimdi daha zorlu bir sürece giriyoruz. Buradan alabileceğimiz en yüksek puanları almaya çalışacağız. Hedefimiz en az 20'li puanları yakalamak. Bunu başarabilirsek kendi adımıza çok iyi olacak."

"BAZI DURUMLARI HESAPLAYAMIYORSUNUZ"

Buruk, gelecek haftaları düşünürken maç içerisinde yaşanan beklenmedik durumların da göz önünde tutulması gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki haftalara bakarken maç içerisinde gelişen bazı durumları hesaplayamıyorsunuz. Geçtiğimiz hafta maçın başında Umar'ın sakatlanması ve Samudio'nun kırmızı kartla cezalı duruma düşmesi gibi olumsuzluklar yaşanıyor. O bölgede zaten 3 oyuncumuz vardı, 2 tanesi eksildi ve sadece Süleyman kaldı" ifadelerini kullandı.