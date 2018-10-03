Okan Buruk: Daha yüksek puanlara çıkacağız

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, bir an önce iyi puanlar toplayıp, sıralamada iyi yerlere gelmek istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya geldi. Öğlen antrenmanından sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Buruk, puan durumuna biraz daha güvenli baktıklarını belirtti.

Fenerbahçe galibiyetinin kendileri için önemli bir nokta olduğunun altını çizen Buruk, "Rize'ye gelirken hedeflerimiz vardı. Bu doğrultuda Rize halkının ve Rizespor'un beklentileri doğrultusunda buraya geldik. Geldiğimiz günden beri karşılanmamız, insanların desteği var. Kupa maçıyla birlikte lig maçı oynadık. Oyuncularımızla birlikte çalışma yaptık. Kupa galibiyeti bizim için önemliydi ve sonrasında ligde oynadığımız maç çok önemliydi. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Takımı ayağa kaldıran önemli sebeplerden biri oldular. Oyuncularımız istediğimizi yapmaya çalıştılar. Bizim için bu galibiyet önemliydi. Şimdi puan tablosuna bakarken daha güvenli bakıyoruz. Fenerbahçe maçı güzeldi, güzel bitti ve yeni hafta için tekrar çalışmalara başladık. Kayserispor maçı bizim için önemli. Bu maça odaklandık, hazırlanıyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fenerbahçe galibiyetinin ardından Kayseri'de de alacağımız galibiyet bizi yükseltecektir. İnşallah güzel sonuçla Rize'ye dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Fenerbahçe maçının ardından izin kullanmadan çalışmalara devam ettiklerini belirten Buruk, gündüz oynatılan maçları yanlış bulduğunu ifade etti.

Buruk sözlerine şu şekilde devam etti:

"Büyük maç sonraları her zaman zordur. Buradan çok çabuk çıkıp diğer maça hazırlanmak gerekiyor. Biz izin de yapmadık. Bu hafta hemen antrenmanlar ve çalışmalara devam ediyoruz. Oyuncularımızı tekrar aynı şekilde yoğunlaştırmak istiyoruz. Gündüz maçları oynamak çok daha zor. Bu saatte maç oynatılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu mevsimde geçiş aralığında erken maçların uygun olduğunu görmüyorum. Tatbi ki yayıncı kuruluşa da saygı duyuyoruz. Bizim takım olarak havaya girme lüksümüzün olmadığını düşünüyorum. Bir an önce daha yüksek puanlara çıkıp iyi yerlere geleceğiz. Kısa vadede ve uzun vadede ne yapabiliriz diye düşündük. Bu haftalarda toplayacağımız puanlar çok önemli, daha sonrasında zoru maçlar bizi bekliyor. Bu zor maçlarda toplayabileceğimiz en yüksek puanları toplamak istiyoruz."

VAR sistemi hakkında sorulan soruya cevap veren Buruk, sistemi desteklediğini belirtti. Buruk açıklamasında, "VAR sistemine sıcak bakanlardan biriyim. Daha adaletli olduğunu düşünüyorum. Özellikle bizim gibi takımlar için adaletli oluyor. Önemli pozisyonlarda verilecek kararların adil olacağını düşünüyorum. VAR sistemi olduğu zaman benim için rahat oluyor. Futbolcular elle gol atıyor ve gol geçerli sayılıyor, bu sistemle adaletli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.