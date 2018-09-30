    01 Ekim 2018, Pazartesi

    ÇAYKUR RİZESPOR

    Hasan Kartal: 'Başkanlığa Fenerbahçe galibiyeti ile başlamak çok güzel'

    Başkanlığa F.Bahçe galibiyeti ile başlamak çok güzel
    ÇAYKUR RİZESPOR
    Giriş Tarihi: 30.09.2018

    Başkanı Hasan , "Başkanlığa galibiyeti ile başlamak güzel" dedi.

    'in 7. haftasında , sahasında 'yi 3-0 mağlup etti. Stat çıkısında taraftarların çiçek takdim ettiği Çaykur Rizespor'un yeni başkanı Hasan , burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başkanlık dönemine Fenerbahçe galibiyeti ile başlamanın güzel olduğunu söyledi. Kartal, "Başkanlığa Fenerbahçe maçı ile galibiyetle başlamak çok güzel. Biz hangi takım olursa olsun, bundan sonrada ciddiyetimizi bırakmadan, gayet, inançla, ligin sonuna kadar hep başarılı olmak için çalışacağız. Başarılı olacağımızı da düşünüyorum. Biz; hocamız, sporcularımızla ve yöneticilerimizle öyle güzel entegre olduk ki, bu bağı kimse koparamayacak. Bizi kimse ayıramayacak. Rize şehri ile bütünleştik. Taraftarlarımızla bütünleşerek daha iyiye gideceğimizden emin olabilirsiniz" diye konuştu.

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