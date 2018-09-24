    24 Eylül 2018, Pazartesi

    ÇAYKUR RİZESPOR

    Çaykur Rizespor'da Okan Buruk dönemi

    Çaykur Rizesporda Okan Buruk dönemi
    ÇAYKUR RİZESPOR
    Giriş Tarihi: 24.09.2018

    'da teknik direktörlük görevine getirildi. Buruk, Rize'ye gelerek takımla buluştu.

    ekiplerinden İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevine 'u getirdi. Çaykur Rizespor ile anlaşan Okan Buruk, takımın Evkur ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı tribünden izledi.

    Bugün, Rize'ye gelen Okan Buruk, futbolcularla buluştu. Buruk, basına kapalı gerçekleşen buluşmanın ardından bu akşam yapılacak antrenmanda takımın başında sahaya çıkacak.

    Çaykur Rizespor yönetiminin Okan Buruk'la 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
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