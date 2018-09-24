Çaykur Rizesporda Okan Buruk dönemi

24 Eylül 2018, Pazartesi
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Bugün, Rize'ye gelen Okan Buruk, futbolcularla buluştu. Buruk, basına kapalı gerçekleşen buluşmanın ardından bu akşam yapılacak antrenmanda takımın başında sahaya çıkacak.
Çaykur Rizespor yönetiminin Okan Buruk'la 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Çaykur Rizespor'da Okan Buruk dönemi
Giriş Tarihi: 24.09.2018
Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine Okan Buruk getirildi. Buruk, Rize'ye gelerek takımla buluştu.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getirdi. Çaykur Rizespor ile anlaşan Okan Buruk, takımın Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı tribünden izledi.
Bugün, Rize'ye gelen Okan Buruk, futbolcularla buluştu. Buruk, basına kapalı gerçekleşen buluşmanın ardından bu akşam yapılacak antrenmanda takımın başında sahaya çıkacak.
Çaykur Rizespor yönetiminin Okan Buruk'la 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
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