21 Eylül 2018, Cuma
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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, cumartesi günü saat 13.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarının Rize etabını bu sabah saatlerinde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik sorumlu Mehmet Ali Karaca yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamlayarak, Malatya seyahatine başladı.
Çaykur Rizespor, Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Giriş Tarihi: 20.09.2018
Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı E. Y. Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, cumartesi günü saat 13.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarının Rize etabını bu sabah saatlerinde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik sorumlu Mehmet Ali Karaca yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamlayarak, Malatya seyahatine başladı.
Karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemlerinden Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılığını ise Murat Ergin Gözütok ve Mustafa Sönmez yapacak.
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