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    ÇAYKUR RİZESPOR

    Çaykur Rizespor, Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

    Çaykur Rizespor, Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
    ÇAYKUR RİZESPOR
    Giriş Tarihi: 20.09.2018

    , Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı E. Y. spor maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında , cumartesi günü saat 13.30'da Yeni Stadyumu'nda Evkur 'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarının Rize etabını bu sabah saatlerinde, Tesisleri'nde, teknik sorumlu Mehmet Ali Karaca yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamlayarak, Malatya seyahatine başladı.

    Karşılaşmayı bölgesi hakemlerinden Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılığını ise Murat Ergin Gözütok ve Mustafa Sönmez yapacak.

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