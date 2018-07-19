    19 Temmuz 2018, Perşembe

    ÇAYKUR RİZESPOR

    Çaykur Rizespor’da 2 ayrılık

    Süper Ligin yeni ekibinde 2 ayrılık
    ÇAYKUR RİZESPOR
    Giriş Tarihi: 19.07.2018

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Galip Güzel ve Recep Niyaz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, takıma yaptıkları katkılardan dolayı her iki futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki futbol yaşantılarında da başarı dilendi.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ
    Fenerbahçeden ezeli rakiplere büyük fark! Fenerbahçe'den ezeli rakiplere büyük fark!
    Kweukeden istediğimi alamadım "Kweuke'den istediğimi alamadım"
    Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarına başladı Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarına başladı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör