02.11.2024 | 02:00 | Wake Forest University Demon Deacons-North Carolina State Wolfpack | NCAA, Normal Sezon | league. Hafta

Wake Forest University Demon Deacons ile North Carolina State Wolfpack 2024 NCAA, Normal Sezon yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Wake Forest University Demon Deacons-North Carolina State Wolfpack maçı, Stadı'nda oynanıyor. Wake Forest University Demon Deacons-North Carolina State Wolfpack maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Wake Forest University Demon Deacons-North Carolina State Wolfpack

Maçın Tarihi ve Saati: 02.11.2024 / 02:00

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