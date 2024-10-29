29.10.2024 | 04:15 | Independiente Medellin-Jaguares de Cordoba | Primera A, Kapanış | 15. Hafta

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29.10.2024 | Independiente Medellin - Jaguares de Cordoba 16.07.2024 | Boyaco Chico FC - CD Once Caldas 17.07.2024 | Envigado FC - CD La Equidad 17.07.2024 | Rionegro Aguilas - America de Cali 17.07.2024 | AD Cali - CS Deportes Pereira 18.07.2024 | Independiente Santa Fe - AD Pasto 18.07.2024 | Alianza FC Valledupar - Atletico Nacional Medellin 19.07.2024 | CA Bucaramanga - CD Junior FC 19.07.2024 | Independiente Medellin - Millonarios FC 20.07.2024 | Jaguares de Cordoba - Boyaca Patriotas FC 20.07.2024 | Fortaleza FC - CD Tolima 21.07.2024 | Envigado FC - Independiente Santa Fe 21.07.2024 | CD Once Caldas - Rionegro Aguilas 21.07.2024 | Millonarios FC - CA Bucaramanga 22.07.2024 | Atletico Nacional Medellin - America de Cali 22.07.2024 | CD Junior FC - Boyaco Chico FC 23.07.2024 | AD Cali - Alianza FC Valledupar 23.07.2024 | CS Deportes Pereira - Independiente Medellin 24.07.2024 | Boyaca Patriotas FC - Fortaleza FC 24.07.2024 | CD La Equidad - Jaguares de Cordoba 24.07.2024 | CD Tolima - AD Pasto 25.07.2024 | Millonarios FC - Atletico Nacional Medellin 26.07.2024 | America de Cali - Envigado FC 28.07.2024 | CD Once Caldas - Atletico Nacional Medellin 28.07.2024 | Independiente Santa Fe - CD La Equidad 28.07.2024 | Independiente Medellin - CD Junior FC 28.07.2024 | America de Cali - CD Tolima 28.07.2024 | Boyaco Chico FC - Envigado FC 28.07.2024 | CA Bucaramanga - Jaguares de Cordoba 29.07.2024 | Alianza FC Valledupar - Millonarios FC 30.07.2024 | AD Pasto - CS Deportes Pereira 30.07.2024 | Fortaleza FC - AD Cali 31.07.2024 | Rionegro Aguilas - Boyaca Patriotas FC 31.07.2024 | Atletico Nacional Medellin - CD La Equidad 01.08.2024 | Independiente Medellin - Boyaco Chico FC 03.08.2024 | Millonarios FC - CD Tolima 03.08.2024 | Envigado FC - Fortaleza FC 04.08.2024 | Jaguares de Cordoba - AD Pasto 04.08.2024 | CD La Equidad - CD Once Caldas 04.08.2024 | CS Deportes Pereira - Boyaco Chico FC 04.08.2024 | CA Bucaramanga - Independiente Santa Fe 04.08.2024 | Boyaca Patriotas FC - America de Cali 05.08.2024 | CD Junior FC - Alianza FC Valledupar 05.08.2024 | AD Cali - Independiente Medellin 06.08.2024 | Atletico Nacional Medellin - Rionegro Aguilas 07.08.2024 | CS Deportes Pereira - Boyaco Chico FC 08.08.2024 | CA Bucaramanga - Independiente Santa Fe 10.08.2024 | Atletico Nacional Medellin - Boyaca Patriotas FC 11.08.2024 | CD Tolima - CD La Equidad 11.08.2024 | Boyaco Chico FC - AD Cali 11.08.2024 | AD Pasto - CD Junior FC 11.08.2024 | Independiente Santa Fe - Independiente Medellin 11.08.2024 | America de Cali - Millonarios FC 11.08.2024 | Rionegro Aguilas - Jaguares de Cordoba 12.08.2024 | CD Once Caldas - CA Bucaramanga 12.08.2024 | Alianza FC Valledupar - Envigado FC 13.08.2024 | Jaguares de Cordoba - Rionegro Aguilas 13.08.2024 | Fortaleza FC - CS Deportes Pereira 14.08.2024 | Rionegro Aguilas - Jaguares de Cordoba 18.08.2024 | CS Deportes Pereira - Alianza FC Valledupar 18.08.2024 | CD Junior FC - Fortaleza FC 18.08.2024 | CD La Equidad - Rionegro Aguilas 18.08.2024 | Envigado FC - AD Pasto 18.08.2024 | AD Cali - Independiente Santa Fe 19.08.2024 | CA Bucaramanga - America de Cali 19.08.2024 | Boyaco Chico FC - Envigado FC 20.08.2024 | Boyaca Patriotas FC - CD Once Caldas 20.08.2024 | Jaguares de Cordoba - CD Tolima 21.08.2024 | AD Cali - Independiente Santa Fe 24.08.2024 | AD Pasto - CA Bucaramanga 24.08.2024 | Boyaca Patriotas FC - CD La Equidad 25.08.2024 | Alianza FC Valledupar - Boyaco Chico FC 25.08.2024 | CD Tolima - CD Junior FC 25.08.2024 | Independiente Santa Fe - CS Deportes Pereira 25.08.2024 | Atletico Nacional Medellin - AD Cali 26.08.2024 | Rionegro Aguilas - Millonarios FC 26.08.2024 | CD Once Caldas - Jaguares de Cordoba 27.08.2024 | Fortaleza FC - Independiente Medellin 29.08.2024 | AD Pasto - CD Junior FC 01.09.2024 | Jaguares de Cordoba - Atletico Nacional Medellin 01.09.2024 | Boyaco Chico FC - Fortaleza FC 01.09.2024 | CD La Equidad - America de Cali 01.09.2024 | CA Bucaramanga - CD Tolima 01.09.2024 | CS Deportes Pereira - CD Once Caldas 01.09.2024 | Envigado FC - Rionegro Aguilas 01.09.2024 | Independiente Medellin - Alianza FC Valledupar 02.09.2024 | Millonarios FC - Boyaca Patriotas FC 02.09.2024 | CD Junior FC - Independiente Santa Fe 03.09.2024 | AD Cali - AD Pasto 04.09.2024 | CS Deportes Pereira - CD Once Caldas 07.09.2024 | CD Junior FC - CS Deportes Pereira 07.09.2024 | Boyaca Patriotas FC - Envigado FC 08.09.2024 | America de Cali - Jaguares de Cordoba 08.09.2024 | CD Tolima - AD Cali 08.09.2024 | Rionegro Aguilas - CA Bucaramanga 08.09.2024 | Independiente Santa Fe - Boyaco Chico FC 08.09.2024 | CD Once Caldas - Millonarios FC 09.09.2024 | Alianza FC Valledupar - Fortaleza FC 09.09.2024 | AD Pasto - Independiente Medellin 12.09.2024 | America de Cali - CD Tolima 13.09.2024 | CS Deportes Pereira - Alianza FC Valledupar 14.09.2024 | Boyaca Patriotas FC - CA Bucaramanga 14.09.2024 | Jaguares de Cordoba - Envigado FC 15.09.2024 | CD Once Caldas - AD Cali 15.09.2024 | CD Tolima - Boyaco Chico FC 15.09.2024 | Fortaleza FC - AD Pasto 15.09.2024 | Rionegro Aguilas - Independiente Medellin 15.09.2024 | Atletico Nacional Medellin - CD Junior FC 15.09.2024 | Independiente Santa Fe - Alianza FC Valledupar 16.09.2024 | America de Cali - CS Deportes Pereira 16.09.2024 | CD La Equidad - Millonarios FC 21.09.2024 | CS Deportes Pereira - Boyaca Patriotas FC 21.09.2024 | Envigado FC - CD Once Caldas 22.09.2024 | AD Cali - CD La Equidad 22.09.2024 | Fortaleza FC - Independiente Santa Fe 22.09.2024 | Independiente Medellin - CD Tolima 22.09.2024 | Millonarios FC - Jaguares de Cordoba 23.09.2024 | Boyaco Chico FC - AD Pasto 23.09.2024 | Alianza FC Valledupar - America de Cali 23.09.2024 | CD Junior FC - Rionegro Aguilas 24.09.2024 | CA Bucaramanga - Atletico Nacional Medellin 26.09.2024 | Millonarios FC - Jaguares de Cordoba 27.09.2024 | Independiente Santa Fe - Alianza FC Valledupar 27.09.2024 | Atletico Nacional Medellin - CD Junior FC 28.09.2024 | Rionegro Aguilas - CS Deportes Pereira 28.09.2024 | CD La Equidad - CA Bucaramanga 29.09.2024 | CD Once Caldas - Independiente Medellin 29.09.2024 | America de Cali - Fortaleza FC 29.09.2024 | Millonarios FC - Envigado FC 29.09.2024 | Atletico Nacional Medellin - Boyaco Chico FC 30.09.2024 | Jaguares de Cordoba - CD Junior FC 30.09.2024 | CD Tolima - Independiente Santa Fe 30.09.2024 | AD Pasto - Alianza FC Valledupar 01.10.2024 | Boyaca Patriotas FC - AD Cali 04.10.2024 | Independiente Santa Fe - CS Deportes Pereira 05.10.2024 | AD Cali - Millonarios FC 05.10.2024 | Envigado FC - CA Bucaramanga 06.10.2024 | Boyaco Chico FC - America de Cali 06.10.2024 | AD Pasto - Atletico Nacional Medellin 06.10.2024 | Alianza FC Valledupar - CD Once Caldas 06.10.2024 | Independiente Medellin - CD La Equidad 07.10.2024 | Independiente Santa Fe - Rionegro Aguilas 07.10.2024 | CD Junior FC - Boyaca Patriotas FC 08.10.2024 | Fortaleza FC - Jaguares de Cordoba 08.10.2024 | CS Deportes Pereira - CD Tolima 09.10.2024 | CD La Equidad - CD Junior FC 09.10.2024 | Jaguares de Cordoba - Boyaco Chico FC 09.10.2024 | CA Bucaramanga - CS Deportes Pereira 09.10.2024 | Rionegro Aguilas - AD Cali 09.10.2024 | CD Once Caldas - AD Pasto 09.10.2024 | Atletico Nacional Medellin - Envigado FC 09.10.2024 | America de Cali - Independiente Medellin 09.10.2024 | Millonarios FC - Fortaleza FC 09.10.2024 | CD Tolima - Alianza FC Valledupar 10.10.2024 | Envigado FC - AD Pasto 10.10.2024 | Atletico Nacional Medellin - AD Cali 11.10.2024 | Independiente Medellin - Alianza FC Valledupar 11.10.2024 | Independiente Santa Fe - Boyaco Chico FC 12.10.2024 | America de Cali - Millonarios FC 13.10.2024 | CD La Equidad - CD Junior FC 13.10.2024 | CA Bucaramanga - CS Deportes Pereira 13.10.2024 | CD Junior FC - America de Cali 13.10.2024 | AD Cali - CA Bucaramanga 13.10.2024 | CS Deportes Pereira - Envigado FC 13.10.2024 | Independiente Santa Fe - Millonarios FC 13.10.2024 | CD Tolima - CD Once Caldas 13.10.2024 | Boyaco Chico FC - CD La Equidad 13.10.2024 | AD Pasto - Rionegro Aguilas 13.10.2024 | Alianza FC Valledupar - Boyaca Patriotas FC 13.10.2024 | Independiente Medellin - Jaguares de Cordoba 14.10.2024 | Rionegro Aguilas - AD Cali 14.10.2024 | Fortaleza FC - Atletico Nacional Medellin 14.10.2024 | Boyaca Patriotas FC - Independiente Santa Fe 15.10.2024 | CD Once Caldas - AD Pasto 15.10.2024 | America de Cali - Independiente Medellin 15.10.2024 | Atletico Nacional Medellin - Envigado FC 16.10.2024 | Jaguares de Cordoba - Boyaco Chico FC 17.10.2024 | Millonarios FC - Fortaleza FC 19.10.2024 | Independiente Santa Fe - Independiente Medellin 20.10.2024 | CD Tolima - Alianza FC Valledupar 20.10.2024 | CD La Equidad - America de Cali 21.10.2024 | CD Junior FC - CS Deportes Pereira 21.10.2024 | Rionegro Aguilas - CA Bucaramanga 25.10.2024 | Envigado FC - Rionegro Aguilas 26.10.2024 | CD Tolima - CD Once Caldas 27.10.2024 | Alianza FC Valledupar - Boyaca Patriotas FC 27.10.2024 | Independiente Santa Fe - Millonarios FC 27.10.2024 | Fortaleza FC - Atletico Nacional Medellin 28.10.2024 | CS Deportes Pereira - Atletico Nacional Medellin 28.10.2024 | AD Cali - CA Bucaramanga 28.10.2024 | CD Junior FC - America de Cali