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Canlı Skor Kolombiya Primera A, Kapanış Primera A, Kapanış 2024 Sezonu Independiente Medellin - Jaguares de Cordoba maçı
Primera A, Kapanış 2024
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29.10.2024 | 04:15 | Independiente Medellin-Jaguares de Cordoba | Primera A, Kapanış | 15. Hafta

Independiente Medellin ile Jaguares de Cordoba 2024 Primera A, Kapanış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Rivera Gonzalez, Hector Alexander tarafından yönetilen Independiente Medellin-Jaguares de Cordoba maçı, Estadio Atanasio Girardot Stadı'nda oynanıyor. Independiente Medellin-Jaguares de Cordoba maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Independiente Medellin-Jaguares de Cordoba
Maçın Tarihi ve Saati: 29.10.2024 / 04:15
Maçın Hakemi: Rivera Gonzalez, Hector Alexander

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