29.10.2024 | 04:15 | Independiente Medellin-Jaguares de Cordoba | Primera A, Kapanış | 15. Hafta

Independiente Medellin ile Jaguares de Cordoba 2024 Primera A, Kapanış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Rivera Gonzalez, Hector Alexander tarafından yönetilen Independiente Medellin-Jaguares de Cordoba maçı, Estadio Atanasio Girardot Stadı'nda oynanıyor. Independiente Medellin-Jaguares de Cordoba maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Independiente Medellin-Jaguares de Cordoba
Maçın Tarihi ve Saati: 29.10.2024 / 04:15
Maçın Hakemi: Rivera Gonzalez, Hector Alexander