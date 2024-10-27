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Profesyonel Lig 2024
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27.10.2024 | 03:45 | Independiente Rivadavia De Mendoza-CA San Lorenzo Almagro | Profesyonel Lig | 19. Hafta

Independiente Rivadavia De Mendoza ile CA San Lorenzo Almagro 2024 Profesyonel Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Tello Figueroa, Facundo tarafından yönetilen Independiente Rivadavia De Mendoza-CA San Lorenzo Almagro maçı, Estadio Bautista Gargantini Stadı'nda oynanıyor. Independiente Rivadavia De Mendoza-CA San Lorenzo Almagro maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Independiente Rivadavia De Mendoza-CA San Lorenzo Almagro
Maçın Tarihi ve Saati: 27.10.2024 / 03:45
Maçın Hakemi: Tello Figueroa, Facundo

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