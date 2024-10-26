www.aspor.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor ABD NCAA Normal Sezon, Kadınlar NCAA Normal Sezon, Kadınlar 2024 Sezonu Southeastern Louisiana Lady Lions - Ut Rio Grande Valley Vaqueros maçı
NCAA Normal Sezon, Kadınlar 2024
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

26.10.2024 | 03:00 | Southeastern Louisiana Lady Lions-Ut Rio Grande Valley Vaqueros | NCAA Normal Sezon, Kadınlar | league. Hafta

Southeastern Louisiana Lady Lions ile Ut Rio Grande Valley Vaqueros 2024 NCAA Normal Sezon, Kadınlar yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Southeastern Louisiana Lady Lions-Ut Rio Grande Valley Vaqueros maçı, Stadı'nda oynanıyor. Southeastern Louisiana Lady Lions-Ut Rio Grande Valley Vaqueros maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Southeastern Louisiana Lady Lions-Ut Rio Grande Valley Vaqueros
Maçın Tarihi ve Saati: 26.10.2024 / 03:00
Maçın Hakemi:

Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor