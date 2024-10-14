14.10.2024 | 00:00 | CD Fuerte San Francisco Morazan-CD Platense Municipal Zacatecoluca | Primera Division, Açılış | 15. Hafta

CD Fuerte San Francisco Morazan ile CD Platense Municipal Zacatecoluca 2024 Primera Division, Açılış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Fuerte San Francisco Morazan-CD Platense Municipal Zacatecoluca maçı, Stadı'nda oynanıyor. CD Fuerte San Francisco Morazan-CD Platense Municipal Zacatecoluca maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CD Fuerte San Francisco Morazan-CD Platense Municipal Zacatecoluca
Maçın Tarihi ve Saati: 14.10.2024 / 00:00
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