14.10.2024 | 00:00 | CD Fuerte San Francisco Morazan-CD Platense Municipal Zacatecoluca | Primera Division, Açılış | 15. Hafta

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14.10.2024 | CD Fuerte San Francisco Morazan - CD Platense Municipal Zacatecoluca 27.07.2024 | CD Titan de Texistepeque - CD. Cacahuatique 28.07.2024 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Platense Municipal Zacatecoluca 28.07.2024 | Alianza FC San Salvador - CD Municipal Limen 29.07.2024 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Fas 29.07.2024 | CD Dragon - CD Aguila 29.07.2024 | CD Fuerte San Francisco Morazan - AD Isidro Metapan 31.07.2024 | AD Isidro Metapan - CD Titan de Texistepeque 01.08.2024 | CD Aguila - CD Fuerte San Francisco Morazan 01.08.2024 | CD Fas - CD Dragon 02.08.2024 | CD Municipal Limen - CD Luis Angel Firpo Usulutan 02.08.2024 | CD. Cacahuatique - Alianza FC San Salvador 02.08.2024 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - Once Deportivo de Ahuachapan 03.08.2024 | CD Titan de Texistepeque - Alianza FC San Salvador 04.08.2024 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD. Cacahuatique 04.08.2024 | AD Isidro Metapan - CD Aguila 05.08.2024 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Municipal Limen 05.08.2024 | CD Dragon - CD Platense Municipal Zacatecoluca 05.08.2024 | CD Fuerte San Francisco Morazan - CD Fas 10.08.2024 | Alianza FC San Salvador - CD Luis Angel Firpo Usulutan 10.08.2024 | CD Aguila - CD Titan de Texistepeque 11.08.2024 | CD. Cacahuatique - Once Deportivo de Ahuachapan 11.08.2024 | CD Municipal Limen - CD Dragon 11.08.2024 | CD Fas - AD Isidro Metapan 12.08.2024 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Fuerte San Francisco Morazan 17.08.2024 | CD Titan de Texistepeque - CD Luis Angel Firpo Usulutan 18.08.2024 | AD Isidro Metapan - CD Platense Municipal Zacatecoluca 19.08.2024 | CD Aguila - CD Fas 19.08.2024 | Once Deportivo de Ahuachapan - Alianza FC San Salvador 19.08.2024 | CD Dragon - CD. Cacahuatique 19.08.2024 | CD Fuerte San Francisco Morazan - CD Municipal Limen 24.08.2024 | CD Fas - CD Titan de Texistepeque 25.08.2024 | CD. Cacahuatique - CD Fuerte San Francisco Morazan 25.08.2024 | CD Municipal Limen - AD Isidro Metapan 25.08.2024 | Alianza FC San Salvador - CD Dragon 26.08.2024 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - Once Deportivo de Ahuachapan 26.08.2024 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Aguila 28.08.2024 | CD Aguila - CD Municipal Limen 28.08.2024 | CD Fuerte San Francisco Morazan - Alianza FC San Salvador 29.08.2024 | CD Dragon - CD Luis Angel Firpo Usulutan 29.08.2024 | AD Isidro Metapan - CD. Cacahuatique 29.08.2024 | CD Fas - CD Platense Municipal Zacatecoluca 31.08.2024 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Titan de Texistepeque 01.09.2024 | CD Municipal Limen - CD Fas 01.09.2024 | Alianza FC San Salvador - AD Isidro Metapan 02.09.2024 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Fuerte San Francisco Morazan 02.09.2024 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Dragon 02.09.2024 | CD. Cacahuatique - CD Aguila 05.09.2024 | CD Aguila - CD Municipal Limen 05.09.2024 | Alianza FC San Salvador - CD Luis Angel Firpo Usulutan 07.09.2024 | CD Titan de Texistepeque - CD Dragon 08.09.2024 | AD Isidro Metapan - CD Luis Angel Firpo Usulutan 08.09.2024 | CD Fas - CD. Cacahuatique 09.09.2024 | CD Aguila - Alianza FC San Salvador 09.09.2024 | CD Fuerte San Francisco Morazan - Once Deportivo de Ahuachapan 09.09.2024 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Municipal Limen 12.09.2024 | CD Aguila - Alianza FC San Salvador 13.09.2024 | CD Municipal Limen - CD Luis Angel Firpo Usulutan 14.09.2024 | CD Titan de Texistepeque - CD Municipal Limen 15.09.2024 | CD. Cacahuatique - CD Platense Municipal Zacatecoluca 15.09.2024 | Once Deportivo de Ahuachapan - AD Isidro Metapan 15.09.2024 | Alianza FC San Salvador - CD Fas 16.09.2024 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Aguila 16.09.2024 | CD Dragon - CD Fuerte San Francisco Morazan 19.09.2024 | CD Aguila - CD Municipal Limen 20.09.2024 | CD Fuerte San Francisco Morazan - Alianza FC San Salvador 21.09.2024 | CD Fuerte San Francisco Morazan - CD Titan de Texistepeque 22.09.2024 | CD Aguila - Once Deportivo de Ahuachapan 22.09.2024 | AD Isidro Metapan - CD Dragon 22.09.2024 | CD Fas - CD Luis Angel Firpo Usulutan 23.09.2024 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - Alianza FC San Salvador 26.09.2024 | Alianza FC San Salvador - CD Luis Angel Firpo Usulutan 27.09.2024 | CD Municipal Limen - CD. Cacahuatique 28.09.2024 | AD Isidro Metapan - CD Fuerte San Francisco Morazan 28.09.2024 | CD Aguila - CD Dragon 28.09.2024 | CD. Cacahuatique - CD Titan de Texistepeque 28.09.2024 | CD Titan de Texistepeque - Once Deportivo de Ahuachapan 29.09.2024 | CD Fas - Once Deportivo de Ahuachapan 30.09.2024 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Luis Angel Firpo Usulutan 30.09.2024 | CD Municipal Limen - Alianza FC San Salvador 02.10.2024 | CD Dragon - CD Fas 02.10.2024 | CD Titan de Texistepeque - AD Isidro Metapan 02.10.2024 | CD Fuerte San Francisco Morazan - CD Aguila 03.10.2024 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Municipal Limen 03.10.2024 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Platense Municipal Zacatecoluca 04.10.2024 | Alianza FC San Salvador - CD. Cacahuatique 05.10.2024 | Alianza FC San Salvador - CD Titan de Texistepeque 06.10.2024 | CD. Cacahuatique - CD Luis Angel Firpo Usulutan 06.10.2024 | CD Aguila - AD Isidro Metapan 06.10.2024 | CD Municipal Limen - Once Deportivo de Ahuachapan 06.10.2024 | CD Fas - CD Fuerte San Francisco Morazan 07.10.2024 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Dragon 12.10.2024 | CD Titan de Texistepeque - CD Aguila 13.10.2024 | AD Isidro Metapan - CD Fas 14.10.2024 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - Alianza FC San Salvador 14.10.2024 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD. Cacahuatique 14.10.2024 | CD Dragon - CD Municipal Limen