14.10.2024 | 02:00 | Coastal Carolina Chanticleers-Louisiana Lafayette Ragin Cajuns | NCAA Normal Sezon, Kadınlar | . Hafta

Coastal Carolina Chanticleers ile Louisiana Lafayette Ragin Cajuns 2024 NCAA Normal Sezon, Kadınlar yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Coastal Carolina Chanticleers-Louisiana Lafayette Ragin Cajuns maçı, Stadı'nda oynanıyor. Coastal Carolina Chanticleers-Louisiana Lafayette Ragin Cajuns maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Coastal Carolina Chanticleers-Louisiana Lafayette Ragin Cajuns
Maçın Tarihi ve Saati: 14.10.2024 / 02:00
Maçın Hakemi: