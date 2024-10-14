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Canlı Skor ABD NCAA Normal Sezon, Kadınlar NCAA Normal Sezon, Kadınlar 2024 Sezonu Coastal Carolina Chanticleers - Louisiana Lafayette Ragin Cajuns maçı
NCAA Normal Sezon, Kadınlar 2024
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14.10.2024 | 02:00 | Coastal Carolina Chanticleers-Louisiana Lafayette Ragin Cajuns | NCAA Normal Sezon, Kadınlar | . Hafta

Coastal Carolina Chanticleers ile Louisiana Lafayette Ragin Cajuns 2024 NCAA Normal Sezon, Kadınlar yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Coastal Carolina Chanticleers-Louisiana Lafayette Ragin Cajuns maçı, Stadı'nda oynanıyor. Coastal Carolina Chanticleers-Louisiana Lafayette Ragin Cajuns maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Coastal Carolina Chanticleers-Louisiana Lafayette Ragin Cajuns
Maçın Tarihi ve Saati: 14.10.2024 / 02:00
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