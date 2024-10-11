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Canlı Skor Kolombiya Primera A, Kapanış Primera A, Kapanış 2024 Sezonu Independiente Santa Fe - Boyaco Chico FC maçı
Primera A, Kapanış 2024
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11.10.2024 | 04:30 | Independiente Santa Fe-Boyaco Chico FC | Primera A, Kapanış | 9. Hafta

Independiente Santa Fe ile Boyaco Chico FC 2024 Primera A, Kapanış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Rivera Gonzalez, Hector Alexander tarafından yönetilen Independiente Santa Fe-Boyaco Chico FC maçı, Estadio Nemesio Camacho El Campin Stadı'nda oynanıyor. Independiente Santa Fe-Boyaco Chico FC maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Independiente Santa Fe-Boyaco Chico FC
Maçın Tarihi ve Saati: 11.10.2024 / 04:30
Maçın Hakemi: Rivera Gonzalez, Hector Alexander

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