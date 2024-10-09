09.10.2024 | 15:00 | Wuhan Jianghan University-Incheon Hyundai Steel Red Angels | AFC Champions League, Women | 3. Hafta

Wuhan Jianghan University ile Incheon Hyundai Steel Red Angels 24/25 AFC Champions League, Women yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Wuhan Jianghan University-Incheon Hyundai Steel Red Angels maçı, Hankou Cultural Sports Centre Stadı'nda oynanıyor. Wuhan Jianghan University-Incheon Hyundai Steel Red Angels maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Wuhan Jianghan University-Incheon Hyundai Steel Red Angels

Maçın Tarihi ve Saati: 09.10.2024 / 15:00

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