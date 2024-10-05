05.10.2024 | 21:00 | Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Sl16 Football Campus | Nationale 1 ACFF | 7. Hafta

Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes ile Sl16 Football Campus 24/25 Nationale 1 ACFF yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Sl16 Football Campus maçı, Stade de la Neuville Stadı'nda oynanıyor. Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Sl16 Football Campus maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Sl16 Football Campus

Maçın Tarihi ve Saati: 05.10.2024 / 21:00

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