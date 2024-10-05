05.10.2024 | 18:00 | Racing Athletic Club Casablanca-Kawkab Athletic Club of Marrakech | Botola Pro D2 | 2. Hafta

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05.10.2024 | Racing Athletic Club Casablanca - Kawkab Athletic Club of Marrakech 06.09.2024 | US Yacoub Mansour - Mouloudia Club Of Oujda 06.09.2024 | Union Sportive Musulmane Oujda - Stade Marocain 06.09.2024 | Chabab Atlas Khenifra - Chabab Ben Guerir 06.09.2024 | KAC Kenitra - Olympique Club Of Khouribga 06.09.2024 | Rapide Oued Zem - Racing Athletic Club Casablanca 06.09.2024 | CA Youssoufia Berrechid - Wydad Fes 06.09.2024 | Kawkab Athletic Club of Marrakech - JS Massira 06.09.2024 | Olympique Dcheira - Raja Beni Mellal 28.09.2024 | Olympique Dcheira - Raja Beni Mellal 28.09.2024 | Union Sportive Musulmane Oujda - Stade Marocain 28.09.2024 | KAC Kenitra - Olympique Club Of Khouribga 29.09.2024 | US Yacoub Mansour - Mouloudia Club Of Oujda 29.09.2024 | Chabab Atlas Khenifra - Chabab Ben Guerir 29.09.2024 | CA Youssoufia Berrechid - Wydad Fes 29.09.2024 | Kawkab Athletic Club of Marrakech - JS Massira 29.09.2024 | Rapide Oued Zem - Racing Athletic Club Casablanca 04.10.2024 | JS Massira - Mouloudia Club Of Oujda 04.10.2024 | Stade Marocain - Olympique Dcheira 04.10.2024 | Union Sportive Musulmane Oujda - KAC Kenitra 04.10.2024 | Wydad Fes - Chabab Atlas Khenifra 05.10.2024 | Raja Beni Mellal - US Yacoub Mansour 05.10.2024 | Olympique Club Of Khouribga - Rapide Oued Zem 05.10.2024 | Chabab Ben Guerir - CA Youssoufia Berrechid