28.09.2024 | 22:00 | Independiente Petrolero-GV Club Deportivo San Jose de Oruro | Profesyonel Lig | 17. Hafta

Independiente Petrolero ile GV Club Deportivo San Jose de Oruro 2024 Profesyonel Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Independiente Petrolero-GV Club Deportivo San Jose de Oruro maçı, Estadio Olimpico Patria Stadı'nda oynanıyor. Independiente Petrolero-GV Club Deportivo San Jose de Oruro maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Independiente Petrolero-GV Club Deportivo San Jose de Oruro
Maçın Tarihi ve Saati: 28.09.2024 / 22:00
Maçın Hakemi: