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LigaPro Primera A 2024
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28.09.2024 | 21:30 | CSD Independiente del Valle-CD Universidad Catolica del Ecuador | LigaPro Primera A | 8. Hafta

CSD Independiente del Valle ile CD Universidad Catolica del Ecuador 2024 LigaPro Primera A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CSD Independiente del Valle-CD Universidad Catolica del Ecuador maçı, Estadio Banco Guayaquil Stadı'nda oynanıyor. CSD Independiente del Valle-CD Universidad Catolica del Ecuador maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CSD Independiente del Valle-CD Universidad Catolica del Ecuador
Maçın Tarihi ve Saati: 28.09.2024 / 21:30
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