26.09.2024 | 21:00 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-Atletico Tucuman Reserve | Liga Profesional, Reserves | 9. Hafta

Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve ile Atletico Tucuman Reserve 2024 Liga Profesional, Reserves yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-Atletico Tucuman Reserve maçı, Stadı'nda oynanıyor. Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-Atletico Tucuman Reserve maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-Atletico Tucuman Reserve
Maçın Tarihi ve Saati: 26.09.2024 / 21:00
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