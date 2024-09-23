23.09.2024 | 21:00 | Serc Brasil De Farroupilha RS-Associacao de Pais E Amigos Futebol | U20 Gaucho, Serie A1 | 5. Hafta

Serc Brasil De Farroupilha RS ile Associacao de Pais E Amigos Futebol 2024 U20 Gaucho, Serie A1 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Serc Brasil De Farroupilha RS-Associacao de Pais E Amigos Futebol maçı, Stadı'nda oynanıyor. Serc Brasil De Farroupilha RS-Associacao de Pais E Amigos Futebol maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Serc Brasil De Farroupilha RS-Associacao de Pais E Amigos Futebol

Maçın Tarihi ve Saati: 23.09.2024 / 21:00

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