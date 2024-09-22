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Canlı Skor Kosta Rika Liga de Ascenso, Açıkış Liga de Ascenso, Açıkış 2024 Sezonu Futbol Consultants Desamparados - AD Municipal Turrialba FC maçı
Liga de Ascenso, Açıkış 2024
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22.09.2024 | 22:05 | Futbol Consultants Desamparados-AD Municipal Turrialba FC | Liga de Ascenso, Açıkış | 11. Hafta

Futbol Consultants Desamparados ile AD Municipal Turrialba FC 2024 Liga de Ascenso, Açıkış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Futbol Consultants Desamparados-AD Municipal Turrialba FC maçı, Estadio Jorge Cuty Monge Stadı'nda oynanıyor. Futbol Consultants Desamparados-AD Municipal Turrialba FC maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Futbol Consultants Desamparados-AD Municipal Turrialba FC
Maçın Tarihi ve Saati: 22.09.2024 / 22:05
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