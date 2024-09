Maçları Filtrele

21.09.2024 | Urduliz Ft - Deportivo Alaves C 07.09.2024 | Touring Ke - CD San Ignacio 07.09.2024 | CD Padura - Deportivo Alaves C 07.09.2024 | Lagun Onak - CD Derio 07.09.2024 | AD San Viator - UD Aretxabaleta 07.09.2024 | SD Eibar C - CD Basconia 07.09.2024 | SD Deusto - Pasaia Ke 07.09.2024 | Urduliz Ft - CD Santurtzi Ke 08.09.2024 | Scd Durango - SD Beasain 08.09.2024 | Club Portugalete - SD Leioa 14.09.2024 | CD San Ignacio - SD Eibar C 14.09.2024 | Pasaia Ke - Touring Ke 14.09.2024 | SD Leioa - AD San Viator 14.09.2024 | Deportivo Alaves C - Lagun Onak 14.09.2024 | CD Derio - Urduliz Ft 15.09.2024 | CD Santurtzi Ke - Scd Durango 15.09.2024 | CD Basconia - Club Portugalete 15.09.2024 | UD Aretxabaleta - CD Padura 15.09.2024 | SD Beasain - SD Deusto 21.09.2024 | Touring Ke - SD Beasain 21.09.2024 | SD Deusto - CD Santurtzi Ke 21.09.2024 | SD Eibar C - Pasaia Ke 21.09.2024 | Club Portugalete - CD San Ignacio 21.09.2024 | CD Padura - Lagun Onak 21.09.2024 | Scd Durango - CD Derio