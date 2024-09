Maçları Filtrele

21.09.2024 | LASK - USV Neulengbach 10.08.2024 | SKN St. Polten - First Vienna FC 1894 14.08.2024 | USV Neulengbach - SKN St. Polten 14.08.2024 | First Vienna FC 1894 - FK Austria Wien 15.08.2024 | FC Bergheim - SPG SCR Altach / FFC Vorderland 15.08.2024 | SPG FC Lustenau / FC Dornbirn - LASK 15.08.2024 | SPG SCR Altach / FFC Vorderland - FC Bergheim 15.08.2024 | Union Kleinmunchen - SK Sturm Graz 18.08.2024 | LASK - Union Kleinmunchen 18.08.2024 | FC Bergheim - SPG FC Lustenau / FC Dornbirn 18.08.2024 | SK Sturm Graz - FK Austria Wien 18.08.2024 | First Vienna FC 1894 - USV Neulengbach 25.08.2024 | SPG SCR Altach / FFC Vorderland - SKN St. Polten 31.08.2024 | SPG FC Lustenau / FC Dornbirn - SPG SCR Altach / FFC Vorderland 31.08.2024 | Union Kleinmunchen - FC Bergheim 01.09.2024 | FK Austria Wien - LASK 21.09.2024 | FC Bergheim - FK Austria Wien