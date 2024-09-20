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Oberliga BW 24/25
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20.09.2024 | 20:30 | FSV 08 Bietigheim-Bissingen-1 FC Normannia Schwabisch Gmund | Oberliga BW | 9. Hafta

FSV 08 Bietigheim-Bissingen ile 1 FC Normannia Schwabisch Gmund 24/25 Oberliga BW yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FSV 08 Bietigheim-Bissingen-1 FC Normannia Schwabisch Gmund maçı, Sportgelande am Bruchwald Stadı'nda oynanıyor. FSV 08 Bietigheim-Bissingen-1 FC Normannia Schwabisch Gmund maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: FSV 08 Bietigheim-Bissingen-1 FC Normannia Schwabisch Gmund
Maçın Tarihi ve Saati: 20.09.2024 / 20:30
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