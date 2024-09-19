19.09.2024 | 23:00 | CD Universidad Catolica del Ecuador-CD Tecnico Universitario | Ekvador Kupası | quarterfinal. Hafta

CD Universidad Catolica del Ecuador ile CD Tecnico Universitario 2024 Ekvador Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Universidad Catolica del Ecuador-CD Tecnico Universitario maçı, Olimpico Atahualpa Stadı'nda oynanıyor. CD Universidad Catolica del Ecuador-CD Tecnico Universitario maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CD Universidad Catolica del Ecuador-CD Tecnico Universitario
Maçın Tarihi ve Saati: 19.09.2024 / 23:00
Maçın Hakemi: