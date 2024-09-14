14.09.2024 | 21:00 | Royal Excelsior Virton-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes | Nationale 1 ACFF | 4. Hafta

Royal Excelsior Virton ile Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes 24/25 Nationale 1 ACFF yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Royal Excelsior Virton-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı, Stade Yvan Georges Stadı'nda oynanıyor. Royal Excelsior Virton-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Royal Excelsior Virton-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes

Maçın Tarihi ve Saati: 14.09.2024 / 21:00

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