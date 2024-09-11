11.09.2024 | 16:00 | FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-MFK Dukla Banska Bystrica | U19 1. Liga | 4. Hafta

FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana ile MFK Dukla Banska Bystrica 24/25 U19 1. Liga yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-MFK Dukla Banska Bystrica maçı, Mestsky stadion Stadı'nda oynanıyor. FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-MFK Dukla Banska Bystrica maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-MFK Dukla Banska Bystrica

Maçın Tarihi ve Saati: 11.09.2024 / 16:00

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