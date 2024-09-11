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Canlı Skor Belçika Nationale 1 ACFF Nationale 1 ACFF 24/25 Sezonu Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes - Royal Union Tubize Braine maçı
Nationale 1 ACFF 24/25
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11.09.2024 | 21:00 | Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Royal Union Tubize Braine | Nationale 1 ACFF | 3. Hafta

Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes ile Royal Union Tubize Braine 24/25 Nationale 1 ACFF yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Royal Union Tubize Braine maçı, Stade de la Neuville Stadı'nda oynanıyor. Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Royal Union Tubize Braine maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Royal Union Tubize Braine
Maçın Tarihi ve Saati: 11.09.2024 / 21:00
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