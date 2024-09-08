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Canlı Skor Japonya Nadeshiko Ligi, 1. Lig, Kadınlar Nadeshiko Ligi, 1. Lig, Kadınlar 2024 Sezonu Nippon SSU Fields Yokohama - Speranza Osaka-Takatsuki maçı
Nadeshiko Ligi, 1. Lig, Kadınlar 2024
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08.09.2024 | 10:00 | Nippon SSU Fields Yokohama-Speranza Osaka-Takatsuki | Nadeshiko Ligi, 1. Lig, Kadınlar | 17. Hafta

Nippon SSU Fields Yokohama ile Speranza Osaka-Takatsuki 2024 Nadeshiko Ligi, 1. Lig, Kadınlar yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Nippon SSU Fields Yokohama-Speranza Osaka-Takatsuki maçı, NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium Stadı'nda oynanıyor. Nippon SSU Fields Yokohama-Speranza Osaka-Takatsuki maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Nippon SSU Fields Yokohama-Speranza Osaka-Takatsuki
Maçın Tarihi ve Saati: 08.09.2024 / 10:00
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